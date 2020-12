Studie: Menneskeskapte ting veg for første gong meir enn alt liv på jorda

utenriks

jorda er på eit tippepunkt i 2020 der massen av alle menneskeskapte gjenstandar har vorte like stor som massen av all biomasse, som tre, plantar, dyr, bakteriar og sopp, ifølgje ein studie som er publisert i tidsskriftet Nature.

Forskarar ved Weizmann Institute of Science i Rehovot utanfor Tel Aviv i Israel står bak studien.

Menneskeskapte ting veg no 1,1 terratonn, eller 1,1 trillionar tonn, ifølgje utrekningane til forskarane. Instituttet anslår at innan 2040 vil «jungelen» av betong, stål og plastikk skapt av menneske vege meir enn dobbelt så mykje som biomassen.

Forskarane vedgår at det er umogleg å vege all masse på jorda, og forskarane har dermed prøvd å lage eit best mogleg anslag for utviklinga.

Til samanlikning svarte vekta av menneskeskapte ting ved starten av 1900-talet til rundt 3 prosent av vekta av biomasse. Etter andre verdskrigen har produksjonen globalt eksplodert. Menneske produserer no ting tilsvarande vekta av alle personar på jorda kvar veke i gjennomsnitt.

Ron Milo, professor i plante- og miljøvitskap ved instituttet, seier det ikkje finst nokon liknande studie i verda, så vidt dei veit. Resultata viser kor mykje større vårt globale fotavtrykk har vorte, seier han.

Han håpar studien kan føre til at menneske som art tek meir ansvar for å verne natur og miljø.

(©NPK)