Aalborg og 30 andre danske kommunar blir omfatta av strenge restriksjonar

utenriks

Det betyr at 79 prosent av den danske befolkninga blir omfatta av nedstenginga.

For få dagar sidan vedtok regjeringa å innføre strengare restriksjonar i 38 kommunar, mange av dei i København og omland. No blir altså ytterlegare 31 kommunar omfatta. Tiltaket trer i kraft fredag klokka 16 og betyr at alle kommunar i region Sjælland og Midtjylland blir omfatta av dei strenge restriksjonane.

– Vi held fram med å kontrollere epidemien i Danmark med initiativa vi kunngjer i dag. Men vi vil òg vere klare til å handle raskt i framtida om nødvendig, seier Heunicke på ein pressekonferanse torsdag.

Strenge restriksjonar

Restriksjonane som vart innførte, inneber mellom anna at skuleelevar frå femte trinn og oppover vart sendt heim, medan restaurantar, barar, teater og treningssenter er blant stadane der dørene må stengjast.

Ordførarane vart innkalla til ei orientering klokka 12.30.

I Danmark vart det registrert endå ein smittetopp torsdag, over 3.000 nye tilfelle smittetilfelle, melder danske TV 2.

Innfører ny koronatest

Danske styresmakter har òg vedteke å innføre ein ny hurtigtest for å påvise koronasmitte.

I tillegg skal testkapasiteten styrkjast ved å kjøpe meir laboratoriekapasitet av det private.

– Ved å kjøpe privat kapasitet kan vi teste 20.000 fleire kvar dag i dagane fram mot jul, seier Heunicke.

(©NPK)