Delstatar og føderale styresmakter saksøkjer Facebook

utenriks

Onsdag vart det levert inn to separate søksmål. Det eine av Federal Trade Commission (FTC) og det andre av 48 delstatar i fellesskap. Nettkjempa blir skulda for å bruke marknadsmakta si til å knuse mindre konkurrentar.

– Eg leier ein tverrpolitisk koalisjon av dei juridiske styresmaktene i 48 delstatar i eit søksmål for å stanse Facebooks ulovlege monopol, skriv New Yorks justisminister Letitia James i ei Twitter-melding.

Ho heldt òg ein pressekonferanse der saka vart presentert.

– Det er verkeleg kritisk viktig at vi stansar dei aggressive oppkjøpa av selskap og gjenreiser tilliten til marknaden, sa James.

Prøvestein

FTC skriv på si side at dei krev at Instagram og WhatsApp blir skilde ut frå Facebook og seier selskapet har hatt ein systematisk strategi for å eliminere konkurranse, mellom anna ved oppkjøp av dei to selskapa i høvesvis 2014 og 2012.

Søksmålet var venta, og det blir venta at rettsavgjerdene vil bli viktig ikkje berre for Facebook, men også for dei andre store, dominerande nettselskapa.

Facebook er det største sosiale mediet i verda med 2,7 milliardar brukarar. Marknadsverdien er nesten 800 milliardar dollar, og toppsjefen Mark Zuckerberg er verdas femte rikaste.

Samarbeid

James skulda mellom anna Facebook for å opne sidene sine for utviklarane til tredjepart av appar, for så å brått kutte tilgangen for dei som vart vurdert som truande.

– I årevis har Facebook brukt monopolmakta si for å kvele konkurranse og innovasjon og å selje alarmerande mengder brukardata for å tene pengar, alt dette på bekostning av dei mange som bruker plattforma, seier justisministeren i Nord-Carolina, Josh Stein, ein av medlemmene av komiteen som har førebudd søksmålet.

Delstatane og FTC har samarbeidd, men har etterforska saka parallelt.

Facebook avviser

Facebook avviser å ha misbrukt posisjonen sin og varslar at selskapet skal forsvare seg på alle vis.

– Monopolforebyggande lover eksisterer for å verne forbrukarar og framme utvikling, ikkje for å straffe suksessrike selskap, seier Facebooks rådgivar Jennifer Newstead.

Ho argumenterer med at Instagram og WhatsApp har vorte solide produkt nettopp fordi Facebook har investert milliardar av dollar, fleire år med utvikling og ekspertise, for å lage nye tilbod og ei betre oppleving for dei millionane av brukarar som nyttar desse produkta.

Newstead legg òg til at avtalane om å kjøpe Instagram og WhatsApp vart godkjent for fleire år sidan av FTC.