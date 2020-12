Dyster smitterekord i Sverige

utenriks

Det blir anteke at smittespreiinga i Sverige var større i vår, men testkapasiteten var då lågare og færre fekk påvist smitte.

312.728 svenskar har til no testa positivt for covid-19, og det er registrert 7.354 koronarelaterte dødsfall i Sverige. Det svarer til 73 dødsfall per 100.000 innbyggjarar, medan Noreg til samanlikning har sju. Gjennomsnittet i verda er 20.

– Det er ein svært alvorleg situasjon med mange tilfelle i landet, seier avdelingssjef Karin Tegmark Wisell i Folkhälsomyndigheten i ein kommentar til den nye smitterekorden.

– Eg minner om betydninga av at alle hjelper til med å rette ut kurven. Vi ser av rapportar frå mange delar av landet at ein har ein anstrengd situasjon på sjukehusa, understrekar ho på ein pressekonferanse torsdag.

Nærare 2.000 svenskar fekk torsdag behandling for covid-19 på svenske sjukehus, og 258 av dei låg på intensivavdeling.

I Stockholm melder sjukehusa om sprengd kapasitet på intensivavdelingane, og helsevesenet i stadig fleire svenske kommunar slit no tungt.

– Det er ein alvorleg situasjon, og det er betydeleg smittespreiing i fleire kommunar. Det er stort personellfråvær, og det er ei stor utfordring for kommunane å handtere verksemdene sine, seier folkehelseråd Iréne Nilsson-Carlsson i Socialstyrelsen.

