Erdogan hyllar Aserbajdsjans gloriøse siger

utenriks

Tyrkia stod på Aserbajdsjans side i den seks veker lange krigen, som enda med at armenske separatistar måtte gi slepp på tre område.

Verdssamfunnet anerkjenner Nagorno-Karabakh som ein del av Aserbajdsjan, men enklaven og omkringliggjande område har vore kontrollerte av armenske separatistar sidan Sovjetunionens oppløysing.

Over 5.000 menneske vart drepne under den seks veker lange krigen, der Tyrkia blir skulda for å ha bidrege på aserbajdsjansk side med hundrevis av leigesoldatar, mange av dei rekrutterte blant syriske opprørarar.

Torsdag var det klart for ein storslått militærparade i Baku, der regjeringsstyrkane viste fram alt det militære materiellet dei erobra frå armenarane.

Rettmessig sak

Erdogan hylla under besøket Aserbajdsjans «gloriøse siger» i Nagorno-Karabakh og diskuterte styrking av «brorskapet» mellom Baku og Ankara i samtalane med president Ilham Alijev.

Dei to diskuterte òg korleis Tyrkia skal bidra til å fremje Aserbajdsjans «rettmessige sak» i internasjonale forum.

Analytikarar ser på Aserbajdsjans siger over dei armenske separatistane som eit viktig geopolitisk kupp for Erdogan, som styrkar Tyrkias innverknad i Kaukasus-regionen.

– Aserbajdsjan ville ikkje ha hatt militær suksess i Karabakh utan Tyrkias politiske støtte, seier Elhan Shahinoglu i den aserbajdsjanske tankesmia Atlas.

– Utan Erdogans støtte ville Jerevans allierte Russland – som konkurrerer med Ankara om innverknad i Kaukasus – ha pressa Baku til å stanse krigføringa, seier han.

Russland greip inn

Den seks veker lange krigen kom til ein slutt då dei aserbajdsjanske styrkane nærma seg Nagorno-Karabakhs største by Stepanakert, som blir kontrollert av armenske separatistar.

Russland, som har militærbase i Armenia, greip då inn og fekk i stand ei våpenkvile der armenarane gjekk med på å trekke seg ut av dei tre distrikta Aghdam, Lacin og Kalbajar.

Aserbajdsjan feirar dette som ein stor siger, medan det har vore store demonstrasjonar i Armenia mot avtalen.

Russland har sendt ein fredsbevarande styrke på 2.000 soldatar til Nagorno-Karabakh, der dei skal sørgje for status quo dei neste fem åra. Tyrkia skal sørgje for at våpenkvila blir halden på aserbajdsjansk side.

