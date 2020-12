Ghanas president attvalt

utenriks

Akufo-Addo, frå sentrums-høgre-partiet New Patriotic Party (NPP) fekk 51,59 prosent av stemmene. John Mahama frå sentrums-venstre-partiet National Democratic Congress (NDC) fekk 47,36 prosent av stemmene i valet som vart gjennomført måndag. Det kunngjorde leiaren av valkommisjonen Jean Adukwei Mensa onsdag kveld.

Resultatet vart kunngjort nokre timar etter at politiet hadde opplyst at fem personar hadde vorte drepne i valrelatert vald, noko som kasta skugge over eit land som har vorte hylla for å vere eit stabilt demokrati.

Opposisjonen avviser resultatet og skal klage.

– Overveldande bevis tilgjengeleg gjer det umogleg for oss å godta denne falske og forhasta konklusjonen, sa Haruna Iddrisu, som sit i nasjonalforsamlinga for NDC.

(©NPK)