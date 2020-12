Halvparten av amerikanarane er skeptisk til koronavaksinar

utenriks

Rundt ein firedel av vaksne amerikanarar er skeptisk til å la seg vaksinere. Omtrent like mange andre seier at dei er heilt imot koronavaksinasjon.

Skeptikarane seier at dei er bekymra over moglege biverknader, og enkelte fryktar òg at vaksinen kan gjere at dei får covid-19.

Undersøkinga frå The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research vart gjennomført mellom 3. og 7. desember blant 1.117 vaksne amerikanarar.

Ekspertar anslår at minst 70 prosent av befolkninga må vere vaksinert for å kunne oppnå flokkimmunitet i samfunnet.

(©NPK)