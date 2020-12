Johnson: Svært sannsynleg at det ikkje blir nokon EU-avtale

utenriks

Statsministeren seier tida no er inne for både bedrifter og folk til å førebu seg på eit no deal-utfall, sjølv om forhandlingane held fram, melder BBC.

– Det er no ei sterk moglegheit for at vi vil ha ei løysing som liknar mykje meir på eit australsk forhold til EU enn eit canadisk, seier Johnson til pressa i London torsdag.

Han viser til eit scenario der Storbritannia i framtida vil handle med EU under vilkår sett av Verdshandelsorganisasjonen (WTO). Medan Canada har ein omfattande frihandelsavtale med EU, har ikkje Australia ein tilsvarande avtale.

Fråsegnene kjem dagen etter at statsminister Boris Johnson møtte leiar Ursula von der Leyen i EU-kommisjonen i Brussel. Der vart dei samde om å bruke tida fram til søndag for å sjå om det er verd å halde fram forhandlingane.