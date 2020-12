Massegraver for mink kan allereie ha forureina grunnvatnet

utenriks

Det viser ein forskingsrapport bestilt av Miljøstyrelsen i Danmark. Rapporten er laga av De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus) og Danmarks Teknologiske Institutt, skriv Radio4.

Forskarane meiner risikoen for forureining er overhengande. Funna er gjorde på stader utanfor byane Viborg og Holstebro.

– Basert på ei rekkje hypotesar kan det øvste grunnvatnet allereie ha vorte forureina, seier statsgeolog og avdelingssjef Geus Claus Kjøller til kanalen. Han er ein av forskarane bak rapporten.

Kjøller seier at dei skal gjere konkrete målingar ved og under minkgrava før ein med tryggleik kan fastslå at forureina gassar har sive ned i grunnvatnet. I rapporten blir styresmaktene oppmoda til å setje i gang med slike målingar umiddelbart.

I bransjeorganisasjonen for Danmarks vassforsyningar, Danske Vandværker, blir rapporten møtt med sinne.

– Det er djupt urovekkjande, og det stadfestar at når vi har stilt spørsmål, så har det vore god grunn til det, seier leiaren for Danske Vandværker, Susan Münster, til Radio4.

Funnet av ein mutert variant av koronaviruset hos dyra førte til at den danske regjeringa gjekk inn for avliving av millionar av mink. Årsaka var frykt for at det ville spreie seg blant menneske og gjere koronavaksinane mindre effektive.

