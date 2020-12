Ny smitterekord i Tyskland

utenriks

– Dei stigande tala er bekymringsfulle, seier Lothar Wieler, sjefen ved det tyske folkehelseinstituttet Robert Koch Institute (RKI).

Det siste døgnet er det registrert 440 nye koronadødsfall, noko som bringar det samla dødstalet opp til 20.372. Landet har no registrert over 1,2 millionar smittetilfelle.

Wieler åtvarar om at smitteveksten kan bli eksponentiell etter at tala har flata ut i nokre veker. At veksten er eksponentiell betyr at auken ikkje er jamn, men at stigninga stadig blir kraftigare.

Statsminister Angela Merkel seier at hardare restriksjonar er nødvendig for å få stansa smittespreiinga.

– Viss vi fram mot jul har for mange folk i omgangskrinsen, og det endar med å bli den siste jula med besteforeldra, så gir det ikkje meining. Det er ikkje noko vi bør gjere, seier Merkel.

