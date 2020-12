utenriks

Smitteauken frå onsdag til torsdag betyr òg at det no er registrert over 100.000 smittetilfelle sidan slutten av februar i Danmark.

Helseminister Magnus Heunicke seier på ein pressekonferanse at det er testa over 110.000 personar.

Samla har 918 mista livet i Danmark etter å ha fått påvist koronasmitte.

(©NPK)