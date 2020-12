Store saker og lite tid for leiarane i EU

utenriks

Tre veker før det nye året blir ringt inn, har ikkje EU eit budsjett å ta omsyn til. Rett nok vart leiarane i sommar samde om eit langtidsbudsjett og ei gigantiske redningspakke for å få økonomien på fote igjen etter pandemien, men nyleg sette Polen og Ungarn seg på bakbeina.

Dei to landa la ned veto på grunn av ein klausul om at pengestraumen kan knipast igjen dersom eit land ikkje respekterer prinsippa i rettsstaten. Dermed står unionen framleis utan ei vedteken budsjettramme for dei neste sju åra. Utan budsjett har dei heller ingen redningspakke.

Reserveløysingar

Saka er ikkje formelt på dagsordenen til toppmøtet, men håpet er at dei to gjenstridige medlemslanda kan overtalast i Brussel denne veka. Utan eit budsjett på plass gir det lite meining å diskutere saker som krev at ein har pengar å bruke.

Samtidig blir det snakka om naudløysingar som ingen eigentleg ønskjer. EU-maskineriet kan drivast vidare månad for månad med ein tolvdel av 2020-budsjettet. Men det betyr både mindre pengar og at ein ikkje kan starte nye program som er ein del av budsjettpakken.

EU-kommisjonen har òg varsla at atterreisingsfondet kan vidareførast med dei 25 andre medlemslanda dersom Polen og Ungarn ikkje føyer seg. Dermed vil dei to landa gå glipp av middel frå fondet på rundt 8.000 milliardar kroner.

Klima

Det som er ei formell hovudsak, er eit nytt klimamål for 2030. Håpet er å vedta utsleppskutt på «minst 55 prosent» innan tiåret er omme, ei klar skjerping av måla på 40 prosent i dag.

I spørsmål om klimakutt er Polen igjen blant dei som sleper føtene etter seg. For eit år sidan vart det gjort unntak for nettopp Polen då EU gjekk inn for klimanøytralitet. Landet skulle få komme etter «i eige tempo», heitte det då.

Også andre land er misnøgde med forslaget som ligg på bordet. Dermed kan det vere duka for ein lang klimadebatt, og det kan bli tøft for EU-president Charles Michel å lande eit samrøystes vedtak.

Sanksjonar

Ein annan vrien nøtt er situasjonen aust i Middelhavet og forholdet til Tyrkia. Det har vorte meir anstrengde i det siste, ikkje minst etter at Tyrkia sende eit leiteboringsskip inn i farvatn som Hellas ser på som sitt.

Spørsmålet om nye sanksjonar vart utsette i haust, med beskjed til tyrkarane om å endre åtferd. Det har ikkje skjedd.

– Vi vil ha ein debatt om dette på toppmøtet 10. desember, og vi er klare til å ta i bruk alle verkemiddel vi har til rådvelde, sa Michel nyleg.

Det er ikkje opp til toppmøtet å vedta ytterlegare sanksjonar, men det er likevel venta at leiarane vil gi den politiske velsigninga si.

Brexit kastar skugge

Med andre ord er det nok av vanskelege saker å diskutere, og over det heile heng brexit som eit spøkelse.

Forhandlingane om det framtidige forholdet til Storbritannia er framleis ikkje i hamn, og det er framleis betydeleg avstand i spørsmål rundt konkurransereglar, fiskeri og handheving av ein eventuell avtale.

Onsdag, kvelden før toppmøtet, vart saka løfta til høgaste nivå. Då drog Boris Johnson til Brussel for å snakke med EU-kommisjonens leiar Ursula von der Leyen om situasjonen.

Brexit er ikkje tema for toppmøtet, men von der Leyen kan komme med ei orientering om møtet med Johnson.

(©NPK)