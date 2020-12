Bloomberg-journalist arrestert i Kina

utenriks

Journalisten Haze Fan er kinesisk statsborgar. Ho skal måndag ha vorte oppsøkt av sivilkledd politi heime hos seg sjølv og ført bort, skriv Bloomberg. Like før hadde ho vore i kontakt med ein av redaktørane til nyheitsbyrået.

Det kinesiske utanriksdepartementet opplyser at tryggingstenesta i landet nyleg sette i verk tvangstiltak overfor ein kinesisk statsborgar med namnet Fan sidan ho er mistenkt for å ha delteke i kriminelle handlingar som truar Kinas nasjonale tryggleik.

Slike tiltak kan bestå av mellom anna arrestasjon og fengsling.

Den amerikanske arbeidsgivaren hennar opplyser at dei er svært bekymra for henne, og at dei prøver å få fleire opplysningar om saka.

Kinesiske statsborgarar har ikkje lov til å jobbe som journalistar for utanlandske medium i Kina, men dei har lov til å vere «nyheitsassistentar».

Haze Fan har jobba for Bloomberg sidan 2017. Ho har skrive ei rekkje næringslivsartiklar.

For få månader sidan vart ein kinesiskfødd australsk journalist arrestert og skulda for liknande forhold. Cheng Lei, som var TV-anker for statseigde CGTN, har ikkje vorte sett offentleg sidan ho vart arrestert. To andre australske journalistar forlét Kina kort tid etter at dei vart henta inn til avhøyr i samband med arrestasjonen av Cheng.

