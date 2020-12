CO2-utsleppa i verda minka med 7 prosent i 2020

utenriks

Dei globale CO2-utsleppa frå fossil energi ligg an til å bli på rundt 34 milliardar tonn, viser utrekningane frå forskingssamarbeidet Global Carbon Project.

Den estimerte nedgangen på 2,4 milliardar tonn samanlikna med i fjor, er betydeleg større enn tidlegare nedgangar, som til dømes 0,9 milliardar tonn mot slutten av andre verdskrigen eller 0,5 milliardar tonn under finanskrisa i 2009.

Det kjem ifølgje forskarar hovudsakleg av at folk har halde seg heime og reist mindre med bil og fly. Det er derfor venta at utsleppa vil auke når pandemien er over.

Nedgangen er størst i USA og EU, med høvesvis 12 og 11 prosent. I Kina ser nedgangen ut til å bli på 1,7 prosent.

Om måla i Parisavtalen om å halde den globale oppvarminga til under 2 grader skal nåast, trengst det utsleppskuttet på mellom 1 og 2 milliardar tonn CO2 årleg dette tiåret.

Ifølgje FNs miljøprogram (Unep), som også anslår at CO2-utsleppet vil minke med 7 prosent, vil nedgangen berre føre til 0,01 grader mindre global oppvarming i 2050, med mindre utsleppa held fram med å gå ned i åra framover.

