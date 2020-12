EU-ministrar: Ein brexitavtale er framleis mogleg

utenriks

– Vi trur ein avtale er vanskeleg, men framleis mogleg. Vi vil halde fram med å forhandle, så lenge det finst ei lita opning, seier Tysklands utanriksminister Heiko Maas på veg til eit møte med den irske kollegaen sin Simon Coveney.

Også Coveney trur det «det er mogleg å få til ein avtale om det framtidige forholdet og om frihandel».

Leiar Ursula von der Leyen i EU-kommisjonens sa til toppmøtet i Brussel fredag at det at det er meir sannsynleg at det ikkje blir ein avtale med britane enn at partane blir samde.

(©NPK)