EU slår alarm om menneske på flukt gjennom Bosnia

utenriks

Rundt 3.000 menneske er no på vandring gjennom Bosnia i eit forsøk på å ta seg til Vest-Europa via den såkalla Balkan-ruta.

Vinteren har sett inn på Balkan, og forholda for dei er kritiske. På nettene er nokon i forlatne hus, andre i provisoriske telt utan tilgang på verken varme, mat eller vatn.

For eitt år sidan vart Bosnia etter sterkt internasjonalt press tvungne til å stengje ein provisorisk teltleir som var oppretta på ei tidlegare bossdyngje, og Mijatovic krev no at bosniske styresmakter på nytt tek grep.

Ho viser mellom anna til dei elendige forholda som rår i den overfylte Lipa-leiren i Bihac nordvest i Bosnia, der det verken er elektrisitet eller reint drikkevatn.

– Bosniske styresmakter må straks sørgje for at heilt grunnleggjande behov, som sømelege buforhold og tilgang til helsetenester, mat, vatn og klede blir møtte, heiter det i eit brev ho har skrive til statsminister Zoran Tegeltija og tryggingsminister Selmo Cikotic.

EUs representasjonskontor i Sarajevo har òg engasjert seg og bad denne veka styresmaktene om straks å setje i verk tiltak for å hindre at liv går tapt.

