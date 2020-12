Ekspertpanel gir grønt lys til vaksinegodkjenning i USA

utenriks

Panelet består av spesialistar på vaksineutvikling, smittsame sjukdommar og medisinsk statistikk.

I ei avstemming der 17 stemde for, 4 imot og éin avstod frå å stemme, konkluderte panelet med at vaksinen ser ut til å vere trygg og effektiv nok til å få krisegodkjenning til bruk for vaksne og dei over 16 år.

Vaksinen er allereie godkjend i Storbritannia og Canada, og møtet i FDA-panelet er siste skritt før utsendinga av millionar av dosar av vaksinen kan starte i USA.

Det er venta at FDA vil følgje tilrådinga, og vaksinasjonen kan byrje om få dagar, avhengig av kor fort tilsynet tek ei avgjerd.

Godkjenninga av vaksinen kjem på eit tidspunkt då verda er ramma av nye bølgjer av koronasmitte. Viruset har hittil kravd over 1,5 millionar liv, 290.000 av dei berre i USA.

Ifølgje Pfizer vil selskapet kunne tilby 25 millionar dosar av vaksinen, som må takast i to omgangar, i USA før nyåret.

Men vaksineforsyninga vil vere avgrensa i byrjinga, og dosane vil primært bli tilbydd helsepersonell og bebuarar på pleieheimar. Neste i køen er andre i risikogrupper, fram til vaksinen blir breitt tilgjengeleg, truleg først utpå vårparten.

(©NPK)