Endå ein journalist drepen i Afghanistan

utenriks

Politiet i Kabul stadfestar overfor Tolo News at Amini er drepen, men detaljane rundt drapet er ukjende.

Kollegaene hans i den afghanske nyheitskanalen Ariana News seier at han vart drepen fredag, men dei har heller ingen opplysningar om korleis det skjedde.

Torsdag vart ein ung afghansk TV- og radiojournalist, Malalai Maiwand, skoten og drepen av ukjende gjerningsmenn medan ho var på veg til jobben i Jalalabad aust i landet. Også sjåføren hennar vart drepen.

FN-fordømming

To mistenkte personar vart torsdag kveld arresterte for drapet. Ein talsmann for innanriksdepartementet hevdar at begge har tilstått.

Drapet har vorte fordømt både i Afghanistan og av ei rekkje andre land og organisasjonar, mellom dei FNs generalsekretær António Guterres.

To andre journalistar er dei siste vekene drepne i to bombeangrep, det eine i Kabul, det andre i Helmand-provinsen sør i landet.

Offiserar likvidert

På ti dagar har åtte personar vorte drepne i målretta angrep i Afghanistans hovudstad Kabul, skriv Tolo News. Onsdag vart både ein offiser i hæren og ein pensjonert oberst skoten og drepen av ukjende gjerningsmann på open gate.

– Situasjonen er kritisk, fattige folk blir drepne kvar einaste dag, seier Rahmatullah Hamza, som bur i nabolaget der ein av dei vart drepne, til Tolo News.

Ein annan innbyggjar seier at situasjonen blir verre for kvar dag som går.

– Dei drep folk føre politistasjonen, seier Mohammad Aqa.

Ei oversikt frå innanriksdepartementet viser at 22 offiserar er drepne i målretta angrep i Afghanistan den siste månaden.

(©NPK)