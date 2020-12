Endå ein smittetopp i Tyskland – nesten 30.000 nye koronatilfelle

utenriks

Det viser tal frå Robert Koch Institut (RKI). Den tidlegare toppnoteringa for talet på smittetilfelle kom torsdag, med 23.679.

Totalt har 20.970 døydd med covid-19 i Tyskland sidan pandemien braut ut. RKI har registrert 1.272.078 smittetilfelle.

Oppgangen i smitte kjem medan landet er under ei delvis nedstenging, som førebels ikkje har ført til at smitten er under kontroll.

RKI-sjef Lothar Wieler åtvara onsdag om at smitteveksten kan bli eksponentiell etter at tala har flata ut i nokre veker.

(©NPK)