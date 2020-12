utenriks

Det opplyser legemiddelselskapet Sanofi i ei pressemelding fredag. Tidlegare har planen vore å få vaksinen på marknaden i juni 2021.

Avgjerda er teken etter at det har komme resultat frå teststudiar i fase 1 og 2. Resultata viste ein respons for personar i alderen 18–49 år, men han var ikkje like effektiv for eldre personar, ifølgje selskapet.

EU-kommisjonen har inngått rammeavtalar om levering av vaksinar frå ei rekkje selskap, mellom dei frå Sanofi-GSK.

(©NPK)