Kjelder: EU-kommisjonens leiar har lita tru på ein handelsavtale med Storbritannia

utenriks

Det opplyser ikkje namngitte EU-kjelder til internasjonale nyheitsbyrå.

Meldingar som ikkje er stadfesta verserer i Brussel om at von der Leyen skal ha sagt at det er meir sannsynleg at det ikkje blir ein avtale med britane enn at partane blir samde.

Den pessimistiske tonen kjem etter at Storbritannias statsminister Boris Johnson torsdag sa at det var svært sannsynleg at det ikkje blir nokon avtale.

Partane har sett søndag som frist for å finne ut om det har noko for seg å forhandle vidare.

Forhandlingane har gått føre seg i månadsvis, og målet har vore å få ein avtale på plass før overgangsperioden går ut ved nyttår.

(©NPK)