Kongressen har godkjent USAs forsvarsbudsjett

utenriks

Senatet godkjende fredag budsjettet på 740,5 milliardar dollar, tilsvarande meir enn 6.500 milliardar norske kroner.

Budsjettet vart godkjent av Representanthuset tidlegare denne veka.

Forsvarsbudsjettet sikrar rundt 17,5 milliardar kroner dagen til militærutgifter neste år. No går det vidare til Trump for godkjenning.

Skulle Trump leggje ned veto, som han har trua med fleire gonger, viser avstemmingane at begge kammera har to tredelars fleirtalet som er naudsynt for å få snudd eit presidentveto.

Den siste versjonen av budsjettet går fleire stadar mot ønske til Trump. Budsjettutkastet stansar mellom anna Trumps planar om å trekkje amerikanske styrkar ut av Tyskland inntil vidare.

Forsvarsministeren må først leggje fram ein analyse om konsekvensane av ei slik avgjerd og deretter må det gå minst 120 dagar før ein einaste av dei 34.500 soldatane kan hentast heim.

Forslaget prøver òg å avgrense eller på andre måtar skape vanskar for Trumps planar om å trekkje amerikanske styrkar ut av Afghanistan og Sør-Korea.

Trump knyter vetotrusselen sin til eit krav om at Kongressen må slå ned på sosiale medium som Twitter og Facebook, som han hevdar motarbeiaer han og republikanarane.

Han knyter òg vetotrusselen til at det i budsjettforslaget står at namn på tidlegare sørstatsgeneralar skal fjernast frå ti militærbasar.

