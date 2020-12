Miljøorganisasjonar gler seg over EUs klimamål

utenriks

På eit toppmøte gjekk leiarane i EU-landa natt til fredag inn for å kutte 55 prosent av klimagassutsleppa innan 2030. Det er betydeleg meir enn det tidlegare målet om kutt på 40 prosent.

– Det er svært gledeleg at EU aukar klimamålet sitt. Regjeringa her heime har akkurat utsett klimameldinga vi har venta lenge på. Ho må baserast på det forsterka EU-målet og levere utsleppskutt i Noreg på minst 55 prosent, seier leiar Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet i ei pressemelding.

Lundberg får følgje av Bellona-stiftar Frederic Hauge, som opnar med den same karakteristikken.

– Svært gledeleg at EU aukar ambisjonane ytterlegare. Heilt riktig signal å sende når vi veit kva som må til for å nå halvannagradmålet og unngå katastrofale klimaendringar, seier Hauge i ei pressemelding.

Han meiner kvoteprisen må auke betrakteleg innan 2030 og tek til orde for ein felles nærings- og miljøpolitikk.

– Dersom vi skal utvikle klimaløysingar til ein global marknad, må vi skape ein heimemarknad for eksportretta industri. Dette krev investeringar som kostar meir enn kvoteprisen i dag, seier Hauge og kallar dette «ein av dei største moglegheitene til industribygging vi har».

(©NPK)