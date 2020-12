utenriks

I London hadde kursane gått ned med 1,2 prosent midt på dagen, medan det i Frankfurt og Paris vart notert ein nedgang på høvesvis 2,1 og 1,4 prosent.

– Aksjemarknadene har vorte ramma av frykt for at Storbritannia og EU ikkje vil komme fram til ein handelsavtale, seier analytikar David Madden i CMC Market.

– Ting har gått frå vondt til verre denne veka, og no seier begge partar at det er svært sannsynleg at det endar utan ein avtale, seier han.

