Trump tapte søksmål i Wisconsin

Etter eit digitalt rettsmøte kunngjorde dommar Stephen Simanek ei rettsavgjerd som går i disfavør av Trump. Det føderale søksmålet til presidenten går framleis føre seg.

Trump-leiren hadde bede dommarar i lågare rettsinstansar om ei rask avgjerd for å rekke å anke før valdelegatane i Wisconsin møtest og avla sine ti stemmer på Biden måndag.

Trump blir venta å anke rettsavgjerda til høgsteretten i delstaten, men han blir spådd få sjansar òg der. Biden vann Wisconsin med over 20.000 stemmer meir enn Trump i presidentvalet. Marginen stod seg etter at Trump hadde kravd omteljing i dei to største fylka i delstaten.

