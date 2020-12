Mest korona i tyske delstatar med høg AfD-støtte

utenriks

Tyskland lykkast betre enn andre land i vår, men slit no med den andre virusbølgja si, med rekordtal på smitta og døde av covid-19. Dagleg blir det registrert over 20.000 nye smitta, og tysdag døydde 590 menneske av koronarelaterte årsaker.

Statsminister Angela Merkel trygla onsdag Forbundsdagen om å innføre strengare tiltak. Ho sa at om det endar med at jula blir den siste med besteforeldra, vil Tyskland ha mislykkast.

Situasjonen er spesielt ille i dei austlege delstatane som slapp lettare frå den første bølgja. Verst ramma er Sachsen med 319 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar tysdag, betydeleg høgare enn det tyske gjennomsnittet på 114 tilfelle.

Det var i den samen delstaten at det høgreradikale og innvandringsfiendtlege Alternativ for Tyskland (AfD) fekk høgast oppslutning ved førre val i 2017, med 27 prosent av stemmene.

– Burka for alle

AfD er det einaste tyske partiet som er motstandar av tiltaka for å bremse pandemien. AfD-medlemmer i Forbundsdagen motset seg mellom anna å bruke munnbind, som ein av representantane kallar «burka for alle».

Ei meiningsmåling viser at over halvparten av AfD-veljarane (56 prosent) meiner at tiltaka er overdrivne.

Ein studie blir no starta ved Instituttet for demokrati og sivilsamfunn i Jena om det dei kallar den sterke og betydelege statistiske samanhengen mellom AfD-støtte og pandemiintensitet.

Direktøren på senteret Matthias Quent seier likevel at ein ikkje kan sjå bort frå andre faktorar, som ein høg del eldre i aust, mykje pendling over statsgrensene og forskjellar i helsesystema.

Utbreidd skepsis

Like fullt er det i byar som Görlitz og Bautzen 500 smitta per 100.000 innbyggjarar. Her stemmer kvar fjerde veljar på AfD. Medan talet i delstatshovudstaden Leipzig, ein dynamisk by med mange unge og der Dei Grøne står sterkt, er 140 per 100.000.

Skepsisen omkring viruset og tiltaka er utbreidde i Sachsen, der den islamofobe Pegida-rørsla oppstod, også blant helsepersonell. I Bautzen pøsar byggentreprenøren Jörg Drews pengar inn i såkalla alternative medium, ifølgje kringkastaren ARD.

Det same forholdet gjer seg gjeldande i vest, der det generelle smittenivået er ein god del lågare enn i aust. I Gelsenkirchen, byen med størst AfD-støtte i Nordrhein-Westfalen, er talet på smitta tre gonger så høgt som i nabobyen Münster (169 mot 56 tilfelle per 100.000).

Også Regen-distriktet i Bayern, som hadde Tysklands høgaste tal tysdag på 579 per 100.000, var nettopp den valkrinsen i Bayern der AfD-støtta er høgast – 16 prosent.

Band til konspirasjonsteoretikarar

AfD har òg samband til Querdenken-rørsla, paraplygruppa for dei mange motstandarane av virustiltak i Tyskland, som har stått bak store demonstrasjonar dei siste månadene.

– Sambandet mellom konspirasjonsteoretikarar og ytre høgre er dessverre logisk sidan dei delar mange av dei same teoriane, seier Miro Dittrich ved Amadeo Antonio-stiftinga som kjempar mot rasisme og ekstremisme.

– Begge trur på at ei lita elitegruppe i løyndom kontrollerer samfunnet, og at det rammar tyskarane, seier han.

Under overvaking

I Baden-Württemberg, der Querdenken oppstod, har styresmaktene innleidd overvaking av Querdenken som blir skulda for høgreekstremisme og antisemittisme.

Det er tydelege teikn på at Querdenken har ekstremistiske hensikter, seier innanriksministeren i delstaten Thomas Strobl og leiaren for etterretninga, Beate Bube.

Strobl og Bube viser til at fleire leiande figurar i Querdenken-rørsla blir mistenkte for å vere medlemmer av Reichsbürger-rørsla, som ikkje anerkjenner det moderne Tyskland.

Storma Forbundsdagen

Querdenken har stått bak ei rekkje protestar mot koronatiltaka dei siste månadene, inkludert ein større demonstrasjon i Berlin i august der fleire hundre deltakarar med gammaltyske faner prøvde å storme riksdagsbygningen der Forbundsdagen held til.

Stiftaren av rørsla, Michael Ballweg, insisterer på at dei er ei fredeleg rørsle som er imot antisemittisme, men deltakarar i protestane har vorte kritisert for å ha bagatellisert holocaust ved å samanlikne situasjonen sin med den jødane var i under krigen.

Strobl understrekar at langt frå alle motstandarar av virustiltak er ekstremistar, men at dei burde sjå opp for kven dei går saman med i demonstrasjonar.

(©NPK)