Arrestasjonar i Tyrkia etter bortføring av svensk-iranar

utenriks

Det opplyser tyrkisk politi måndag. Tyrkiske etterretningsagentar skal for to veker sidan ha arrestert dei elleve tyrkarane, som blir antekne å ha handla på oppdrag frå Iran.

Dei skal ha kidnappa Chaab i Istanbul før dei frakta han til grensa mot Iran og overleverte han til iranske styresmakter. Medium i Iran opplyste i november at Chaab var arrestert.

Chaab er svensk statsborgar, og han skal ha vorte lokka til å besøkje Iran i oktober. I Iran blir skulda han for å ha ei viktig rolle i separatistorganisasjonen ASMLA. Organisasjonen kjempar for lausriving av den iranske provinsen Khuzestan.

Etter at Chaab kom i iransk varetekt, risikerer han å bli dømd til døden og avretta. Iransk TV har vist eit opptak av Chaab der han tilstår, men tilståinga skal bere preg av å vere framtvungen.

Også den svensk-iranske forskaren Ahmadreza Djalali risikerer avretting etter å ha vorte arrestert og dømd til døden i Iran. Han blir skulda for å ha gitt israelsk etterretning opplysning om to iranske atomforskarar som seinare vart likviderte.

Dei elleve som no er arrestert i Tyrkia, blir òg skulda for spionasje og for drap utført på oppdrag frå iranske narkosmuglarar.

(©NPK)