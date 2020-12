Belgisk sjukeheim fekk julenissen på besøk – 75 smitta

utenriks

Det var ein tabbe å la julenissen komme, seier ordførar Wim Caeyers til VRT. Nissen hadde ikkje berre med seg julegåver, mannen bak maska viste seg nemleg òg å dele ut koronavirus.

Sidan har det vorte påvist smitte hos 61 bebuarar og 14 tilsette. No må sjukeheimen få hjelp av mellom anna Røde Kors til å handtere situasjonen.

– Det er alle mann på dekk den neste veka. Dei hadde dei beste intensjonar, men det gjekk veldig gale. Det er ein svart dag for sjukeheimen. Det er eit hardt mentalt slag både for den utkledde mannen og for dei tilsette, seier ordførar Caeyers.

