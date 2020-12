Boko Haram tek på seg skulda for brutalt angrep i Niger

utenriks

– Vi informerer no verda om at det er vi som er ansvarlege for angrepet i landsbyen Diffa i Niger i går, vart det sagt i ein tre minutt lang video som vart send til nyheitsbyrået AFP.

Videoen viste ein jihadistkrigar i militærklede med ansiktet dekt til i ein turban. Gruppa lova fleire angrep fram mot jul.

Mange av offera vart skotne, medan fleire vart brent inne i husa sine. Mellom 800 og 1.000 hus skal ha vorte tente på i angrepet.

Boko Haram-opprøret, som starta i Nigeria, har kosta over 36.000 menneske livet og spreidd seg til nabolanda Niger, Kamerun og Tsjad.

(©NPK)