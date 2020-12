EU-forslag kan gi gigantbøter til internettselskap

utenriks

Forslaga til nye lover for digitale tenester og den digitale marknaden er den første overhalinga av reglane for nettselskap på to tiår. Dei blir lagde fram tysdag.

Dei nye reguleringane legg òg opp til at enkelte av dei leiande teknologiselskapa i verda kan stengjast ute frå EU, dersom det finst «alvorlege og gjentekne lovbrot som truar sikkerheita til europeiske borgarar», seier kjelder til nyheitsbyrået AFP.

Portvaktarar

EU vil stille strenge krav til nettgigantar som vil drive forretningar i dei 27 medlemslanda. Enkelte selskap skal utpeikast som «portvaktarar». Dei vil bli underlagde spesifikke reguleringar som skal avgrense marknadsmakta deira.

– Ein del av reguleringa er at vi vil krevje at store nettplattformer varslar oss om oppkjøp på førehand, seier industrikommissær Thierry Breton.

Google, Facebook, Apple og Amazon er blant dei som nærast garantert vil få den nye statusen, men det kan òg vere andre.

Oppkjøp kan hindre konkurranse

Både i EU og USA aukar bekymringa hos styresmaktene for at teknologigigantane bruker oppkjøp som ein strategi for å hindre konkurrentar i å vekse fram. Døme er Facebooks kjøp av Messenger og WhatsApp og Googles kjøp av YouTube og Waze.

Breton seier kravet om førehandsvarsel vil vere det første i sitt slag i verda. Det skal rettast direkte mot dei aller største firmaa, som har eit kundegrunnlag og marknadsverdi som gjer dei i stand til å opptre som rovvilt overfor andre selskap.

EU viser til at bankar som vart sett på som «for stor til å gå dukken» er pålagde strengare regulering og oppsyn etter finanskrisa i 2008. Det same bør gjelde for teknologiselskap, meiner kommisjonen.

– Når ein er veldig stor, har ein òg større ansvar, seier Breton og legg til:

– Jobben min er å lage reglane, og følgjer ein ikkje dei, kan ein vente seg sanksjonar.

Tvangsdeling

Dersom ein over tid ikkje føyer seg etter sanksjonane, kan det til slutt føre til at selskapet blir delte opp, åtvarar Breton.

Forslaget er berre byrjinga på ein lang prosess, der både lobbyistar, interessentar og bransjen skal få seie sitt. Til slutt må både medlemslanda og EU-parlamentet vedta dei nye lovene.

Frankrike og Nederland er allereie positive til å la EU ha alle verktøy tilgjengeleg for å halde «portvaktarane» i taumane, inkludert makta til å tvangsdele dei største selskapa.

(©NPK)