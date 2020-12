Fleire av Googles tenester er nede

utenriks

YouTube stadfestar på Twitter at dei har fått ei stor mengd førespurnader om problem med å kome inn på videotenesta. Google har førebels ikkje kome med noko om problema.

Ifølgje nettsida downdetector.com har talet på rapportar om problem med Googles tenester skote i vêret. For YouTube er det eit snakk om over 100.000 rapportar i løpet av den siste timen, og for Gmail er det òg mange titusen. Det er meldt at også google.com er nede.

Hos Gmail er det flest feilmeldingar som gjeld innlogging, medan det ser ut til at problemet hos YouTube i hovudsak gjeld bruk av nettsida og å sjå videoar.

