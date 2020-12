Google beklagar etter store problem

utenriks

Også ei rekkje av Googles andre tenester har meldt om problem. På servicesidene sine melde Google at dei hadde problem hos ein majoritet av brukarane sine. Klokka 13.51 melder dei at tenestene var tilbake for dei aller fleste brukarane.

Ifølgje nettsida downdetector.com skaut talet på rapportar om problem med Googles tenester i vêret rett etter klokka 12.30 måndag.

Fungerande kommunikasjonsdirektør Andrea Lewis Åkerman stadfestar i ein e-post til NTB at Google hadde eit avbrot i autentiseringssystemet i rundt 45 minutt på grunn av eit internt lagringskapasitetsproblem.

– Tenester som krev at brukarane må logge på, opplevde som eit resultat av dette, store problem i den tida. Problema vart løyste klokka 13.32 og alle tenester er no tilbakestilt. Vi beklagar til alle som har vorte ramma gjennom dagen, og vil gjere ei grundig utgreiing av hendinga for å sikre at dette problemet ikkje skjer igjen i framtida, seier Åkerman.

For YouTube var det eit snakk om over 130.000 rapportar i 13-tida, og for Gmail var det òg mange titusen problem melde inn. Også google.com har vore nede.

Hos Gmail var det flest feilmeldingar som gjeld innlogging, medan det ser ut til at problemet hos YouTube i hovudsak gjaldt bruk av nettsida og moglegheita til å sjå videoar.

