Ingen næringslivskonferanse mellom Iran og EU etter avretting av journalist

Ruhollah Zam budde med kone og to barn i Frankrike. Han hadde ein eigen kanal på Telegram, der han la ut regimekritiske saker og følgde demonstrasjonane mot regimet i 2017 tett.

Den tre dagar lange næringslivskonferansen skulle ha starta måndag. Både utanriksminister Javad Zarif og EUs utanrikssjef Josep Borrell skulle ha halde innlegg, og blant deltakarane var fleire av EUs ambassadørar i Teheran. Etter avrettinga har likevel både den franske, tyske, austerrikske og italienske ambassadøren meldt forfall.

Avrettinga har vorte kraftig fordømd av EU og fleire menneskerettsgrupper, og på sosiale medium har mange protestert mot næringslivskonferansen.

– Bortført i utlandet

Zam vart avretta ved henging laurdag etter at Irans høgaste domstol heldt oppe dødsdommen han fekk i juni.

Ifølgje aktivistar vart han arrestert etter å ha reist frå Paris til Irak i oktober 2019. Iran kravde å få han utlevert i tråd med ein utleveringsavtale mellom Irak og Iran, og han skal ha vorte arrestert rett etter landing. Andre aktivistar hevdar at han vart ført til Iran med tvang.

Det tyske utanriksdepartementet kom søndag med ei fråsegn der det uttrykkjer sjokk over omstenda rundt rettsprosessen mot Zam, spesielt når det gjeld «bortføringa i utlandet».

Kan ramme samarbeid

Utsetjinga av næringslivsforumet er eit hardt slag for dei som ønskjer å fremje samarbeid mellom Iran og EU ved hjelp av handel og anna kommersielt samarbeid.

Avrettinga skjer òg like før Joe Biden overtek som president USA. Han har signalisert at han vil at USA igjen sluttar seg til den internasjonale atomavtalen med Iran, men med nokre endringar.

I Iran er dei mest ytterleggåande kreftene i presteregimet sterkt kritisk til atomavtalen, som legg avgrensingar på Irans atomprogram og skal sikre at Iran ikkje har moglegheit til å utvikle atomvåpen.

Avtalen innebar òg at dei internasjonale sanksjonane mot landet vart oppheva, men etter at USA trekte seg frå avtalen, er landet i praksis ramma av endå hardare sanksjonar enn tidlegare.

