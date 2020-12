Navalnyj meiner han vart forgifta av FSB-agentar

utenriks

Navalnyj la måndag ut ei fråsegn om saka på Youtube, etter at journalistar frå den amerikanske TV-stasjonen CNN og fleire andre medium har granska saka.

Regimekritikaren vart visstnok forgifta ved to høve før han vart alvorleg sjuk 20. august. Dei to første gongene skal giftdosane ha vore for små.

I tillegg til CNN har det tyske magasinet Der Spiegel, nettstaden Bellingcat og den russiske nettstaden The Insider delteke i granskinga. Gjennomgang av telefondata og andre offentleg tilgjengelege dokument skal ha gjort det mogleg å identifisere agentane som stod bak forgiftinga.

Styresmaktene i Russland har tidlegare avvist skuldingar om at dei bidrog til forgifting av Navalnyj.

(©NPK)