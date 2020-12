Nederland innfører streng nedstenging – lange køar utanfor coffeeshopane

utenriks

– Nederland kjem til å stengje i fem veker, sa Rutte måndag i ein TV-send tale frå statsministerkontoret, medan demonstrantar som er imot nedstenginga, laga leven utanfor.

Rutte tek alle middel i grep. Skular, butikkar som sel ikkje-essensielle varer, museum, frisørar og treningssenter er blant dei som blir ramma av den nye nedstenginga.

All undervisning må bli gitt digitalt fram til 19. januar. Restriksjonane trer i kraft frå midnatt natt til tysdag.

Nyheita om nedstenginga var venta, og det var derfor både demonstrasjonar og lange køar i nederlandske byar måndag. Utanfor både frisørar, museum og coffeeshopane som sel marihuana, var det lange køar.

– Det er heilt vilt her no. Alle trur at coffeeshopane blir stengt i morgon. Eg håpar dei kan halde ope for takeaway, viss ikkje blir det sal på gata, seier Bart van der Wal utanfor ein marihuana-utsalsstad i Amsterdam.

Nederland har påvist over 600.000 koronatilfelle sidan pandemien braut ut, og 10.082 koronarelaterte dødsfall er registrert. Det svarer til 588 dødsfall per 1 million innbyggjarar.

Det siste døgnet er det registrert 8.457 smittetilfelle og 34 dødsfall.

