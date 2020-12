utenriks

Det er det strengaste nivået i trinnsystemet som er innført for å avgrense smittespreiing i Storbritannia. Helseminister Matt Hancock varsla måndag Underhuset om at London no har så høgt smittetrykk at hovudstaden treng nye og strengare tiltak.

Dei nye restriksjonane trer i kraft onsdag morgon.

Nivå tre inneber at det blir innført sosiale restriksjonar, og at barar, pubar og restaurantar må stengjast.

