Nigeria trappar opp redningsaksjon etter bortføring av skuleelevar

333 av 839 elevar frå ein vidaregåande skule i Kankara i den nordlege delstaten Katsina er framleis ikkje gjort greie for etter hendinga fredag.

Angriparar på motorsyklar med AK 47 opna eld mot tryggingsstyrkar under bortføringa, og det har vore fleire samanstøytar. Mange av elevane har klart å flykte.

Guvernør i delstaten, Aminu Bello Masari besøkte skulen laurdag og seier at soldatar jobbar med å lokalisere og frigjere gislane.

– Soldatar er akkurat no i villmarka og kjempar mot bandittane. Vi gjer alt vi kan for å sikre at dei bortførte barna kjem til rette, seier Masari.

Talsperson for politiet, Frank Mbas, seier at ekstra styrkar er sett inn både operasjonelt og i etterforskinga.

Det er ikkje kjent kven som står bak angrepet og bortføringa. Ein av elevane som klarte å flykte, 18 år gamle Osama Aminu Maale, seier til AFP at dei eldre elevane vart tvinga til å gjere ei oppteljing etter at dei vart tekne. Totalt vart 520 elevar bortførte, ifølgje eleven.

Deretter vart dei delte opp i grupper, og Maale og fire andre klarte å flykte.

UNICEF og FN har fordømt angrepet. Katsina er ein av fleire regionar i det nordvestlege Nigeria som jamleg blir angripe av kriminelle grupper som er kjende for å bortføre personar for løysepengar.

