Sju av ti tilsette på infeksjonsklinikk i Malmö er koronasjuke

utenriks

Fleire smitta har òg jobba fordi dei ikkje hadde symptom.

– Det viser kor lumsk dette viruset er og kor vanskeleg det er å verne seg mot, seier infeksjonsoverlege Johan Tham til Dagens Nyheter.

Klinikken har redusert talet på pasientar frå 19 til 12, og svært sjuke pasientar er flytta til andre avdelingar.

Skåne har vorte hardt ramma av den andre smittebølgja og har om lag tre gonger så mange innlagde pasientar no enn i vår. Dei aller sjukaste blir innlagde på infeksjonsklinikken, ein av seks koronaavdelingar ved Universitetssjukhuset i Malmö.

Forklaringa på smitten ved avdelinga, er at fleire av dei tilsette ikkje hadde symptom. No har sjukehuset teke i bruk ein hurtigtest, som gir svar innan 15 minutt, for å teste dei tilsette.

(©NPK)