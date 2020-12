USA har fjerna Sudan frå terrorliste

utenriks

Fjerninga vart varsla tidlegare i haust. Måndag var den nødvendige perioden på 45 dagar for å varsle Kongressen over, og USAs ambassade i Khartoum opplyste same dag at utanriksminister Mike Pompeo har skrive under på ei erklæring om at Sudan er fjerna frå lista.

Ein føresetnad for fjerninga var at den nye regjeringa i Sudan skulle betale 335 millionar dollar til amerikanske terroroffer og familiane deira etter det koordinerte angrepet mot USAs ambassadar i Kenya og Tanzania i 1998, noko Sudan har gått med på.

Sudan har jobba for å bli kvitt terrorstempelet som landet fekk då tidlegare diktator Omar al-Bashir lét al-Qaida-grunnleggjar Osama bin Laden ha basen sin i Sudan på 1990-talet. Al-Bashir vart fjerna frå makta i april i fjor etter store demonstrasjonar.

Endringa vil gjere det lettare for Sudan å få internasjonale lån og bistand. Utviklinga er ein del av initiativet president Donald Trump har teke for å få fleire arabiske land til å normalisere forholdet til Israel. Også Sudan har gått med på å anerkjenne Israel.

Trump varsla Kongressen 26. oktober. Ifølgje amerikansk lov blir eit land fjerna frå terrorlista etter 45 dagar dersom Kongressen ikkje protesterer under perioden. Det har den lovgivande forsamlinga i USA ikkje gjort.

