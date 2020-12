Valkollegiet møtest i 50 delstatar for å velje presidenten i USA

utenriks

Valdelegatane møtest likevel ikkje i Washington, men til formelle møte under leiing av guvernøren i kvar av delstatshovudstadane i USA.

I samsvar med grunnlova er det valdelegatane som vel president og visepresident. Når alle stemmene er talde opp, er det venta at Joe Biden og Kamala Harris har fått 306 stemmer, godt over dei 270 som trengst, medan president Donald Trump får 232.

Merksemda om prosessen er større i år sidan Trump har nekta å erkjenne nederlaget og held fram med dei grunnlause påstandane sine om juks og forsøk på å omstøyte valresultatet, mellom anna ved å påverke valkollegiet.

Frykta populistar

Då grunnlova i USA vart utarbeidd for snart 250 år sidan, skapte grunnlovsfedrane valkollegiet som eit kompromiss. Striden stod om folket skulle velje president direkte, eller om Kongressen skulle bestemme. Dei frykta at eit direkte val kunne kaprast av populistar.

Kvar delstat har fleire valdelegatar som svarer til talet på mandat dei har i Representanthuset, pluss dei to dei alle har i Senatet. Kandidaten som får fleirtal ved valet, får alle delegatane.

Delegatane må stemme på kandidaten som vann valet. I dei fleste statane er det regulert ved lov, og det vart stadfesta av høgsterett tidlegare i år.

Trulause valdelegatar

Det har vore nokre få tilfelle av såkalla trulause delegatar som ikkje har stemt eller freista å stemme slik dei skulle. Det har likevel aldri påverka resultatet.

Grunnen til at det er lite truleg med trulause delegatar, er at det er partia sjølve som utnemner lojale medlemmer til valdelegatar.

Eitt av dei siste forsøk til Trump på å omstøyte valet, var ved å presse republikanske guvernørar i delstatar som Biden vann, til å utnemne eit anna sett med valdelegatar som ville stemme på han, i strid med folkeviljen. Men guvernørane avviste presset.

Vinnaren kan tape

Ein kritikk som har vore reist mot systemet, er at kandidaten som får fleirtal ved valet, likevel kan tape presidentvalet.

Det skjedde sist då Hillary Clinton fekk 3 millionar fleire stemmer enn Trump, medan Trump fekk fleirtal i valkollegiet med 306 stemmer.

Dette kunne skje fordi Clinton fekk eit enormt stemmeoverskot i folkerike California, medan Trump vann dei tre avgjerande delstatane med knappast mogleg fleirtal.

Også Al Gore fekk fleire stemmer enn George W. Bush i 2000.

Arkaisk prosess

Sjølve prosessen er slik han har vore i alle år – ein tradisjonsrik og arkaisk prosess utan innslag av moderne teknologi.

Valdelegatane frå partiet som vann valet, avlegg to stemmer kvar på papir, éin for president og éin for visepresident. Stemmene blir talde opp, og valdelegatane signerer seks likelydande dokument med resultatet.

Saman med eit dokument frå guvernøren som godkjenner resultatet, blir dei så sende i posten, mellom anna til arkivet i USA. Det viktigaste eksemplaret blir sendt i rekommandert brev til presidenten i Senatet, som no er visepresident Mike Pence.

Dei 51 konvoluttane (50 delstatar pluss Washington DC), blir tekne vare på i to små trekister i Senatet, og 6. januar ber kongresstenarar kistene over til Representanthuset der alle kongressmedlemmene samlar seg, konvoluttane blir opna, og den endelege, formelle oppteljinga blir gjord.

Siste høve for protest

Her er siste sjanse til å utfordre valresultatet. Dersom éin medlem av kvart kammer har ei innvending mot nokon av stemmene, må Huset og Senatet møtast separat for å avgjere. Sidan Demokratane har fleirtal i Huset og Republikanarane i Senatet, er det, i alle fall i år, inga moglegheit for at ei slik utfordring blir teken til følgje.

Det einaste som då står att, er at president Biden og visepresident Harris blir innsett i ein tradisjonsrik seremoni på terrassen føre kongressbygningen 20. januar. Nokre timar tidlegare skal avtroppande president ha flytta ut av Det kvite hus.

Skulle Trump framleis nekte å erkjenne nederlaget, hjelper det han lite då. I samsvar med grunnlova er han ikkje lenger president frå klokka 12 den dagen. Følgjeleg har han ikkje lenger rett til å opphalde seg i Det kvite hus utan å vere invitert.

(©NPK)