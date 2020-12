Brexit-floka – dette kranglar dei om

utenriks

Desse sakene har ridd forhandlingane som ei mare sidan start, og alle er tett knytte til suverenitet. Det var eitt av hovudargumenta for brexit og har nærast vorte eit mantra for regjeringa sidan.

Konkurransereglar

For å kunne konkurrere i same marknad er det viktig at konkurransen skjer på like vilkår. Det er sentralt i alle frihandelsavtalar.

EU vil at britane skal halde seg nær reglane i unionen om rettane til tilsette, miljøkrav og statsstøtte. Britane er på si side opptekne av at nettopp det å vere bundne av felles reglar var noko av det dei ville bort frå.

Frå EU-hald er frykta at Storbritannia over tid vil utvikle andre reglar som kan gi dei eit – etter EUs auge urettvist – konkurransefortrinn.

Fiske

Britane vil ha full kontroll over kven som fiskar i farvatna deira. EU vil ha omfattande tilgang og krev meir enn det Storbritannia meiner er rimeleg.

Dersom dei ikkje blir samde om ein avtale, er det i første omgang fiskarar frå Frankrike og andre EU-land som vil merke det, når dei ikkje lenger får fiske i britisk hav. Samtidig vil britane få avgrensingar til å selje fisken i den viktigaste eksportmarknaden til landet, EU.

Fiske utgjer berre 0,12 prosent av bruttonasjonalproduktet i Storbritannia og mindre enn 0,1 prosent av sysselsetjing. Saka er likevel politisk viktig og ei tung symbolsak.

Handheving

Dette handlar om korleis ein eventuell handelsavtale skal handhevast, ikkje minst korleis konfliktar skal løysast og eventuelle sanksjonar blir sette i verk.

EU insisterer på at EU-domstolen skal ha ei rolle, noko som er eit openbert problem for britane. Som ikkje-medlemmer, vil dei ikkje lenger vere ein del av domstolen. EU vil òg ha moglegheita til å reagere raskt dersom dei meiner Storbritannia bryt avtalen.

Det siste har ikkje vorte mindre aktuelt etter at regjeringa til Boris Johnson i haust fremja eit lovforslag som braut med den førre brexitavtalen, utmeldingsavtalen frå sist vinter.

Lovforslaget vart nyleg trekt, men tilliten mellom partane hadde likevel fått seg ei skikkeleg skramme. EU vil derfor ha ein solid mekanisme for konflikthandtering som kan motstå nye overraskingar og truslar om å bryte folkerettslege forpliktingar.

