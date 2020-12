Löfven om mislykka koronahandtering: – Vi og tidlegare regjeringar må ta ansvaret

utenriks

Men Stefan Löfven understreka då han tysdag møtte pressa få timar etter at rapporten vart kjend, at også tidlegare regjeringar må ta sin del av ansvaret for at handteringa av koronapandemien var mislykka.

– Det ville ha vore merkeleg viss vi etter ein pandemi som denne ikkje hadde komme fram til at ting kunne og burde ha vore gjort annleis, sa Löfven.

Han understrekar at han ikkje har lese rapporten. Den slår fast at regjeringa Löfven leier, burde ha teke initiativ til å rette opp problem som oppstod.

– Eg høyrer det sitatet. Denne regjeringa og tidlegare regjeringar må ta ansvar for at det generelt sett er sånn at eldreomsorga ikkje har vore tilstrekkeleg rusta, sa statsministeren.

Opposisjonsleiar: Fritek ikkje dagens regjeringa

Nyheitsbyrået TT stilte han deretter spørsmål om rapporten vil få nokre politiske konsekvensar.

– Som sagt, vi har ikkje eingong lese rapporten, eg kan ikkje stå her og trekkje konklusjonar, sa Löfven.

Moderaternas leiar Ulf Kristersson er samd i at fleire regjeringar bør ta ansvaret for dei strukturelle utfordringane.

– Men det fritek jo ikkje regjeringa frå alle avgjerdene ho kunne ha teke undervegs i denne pandemien, gitt at vi hadde den dårlege strukturen, seier han.

Dei tilsette i eldreomsorga vart i stor grad overlatne til seg sjølve for å handtere koronasituasjonen, står det i rapporten som Dagens Nyheter og Aftonbladet refererer frå.

Kommisjonen peikar på strukturelle problem gjennom lang tid og ei rekkje feil i handteringa av viruset. Det gjorde at eldreomsorga var uførebudd og dårleg rusta til å handtere ein pandemi.

For seine tiltak

Tiltaka som vart sett i verk utover sommaren, kom altfor seint og var ikkje tilstrekkelege, heiter det vidare.

Ifølgje forfattarane av rapporten mangla det ei nasjonal oversikt over beredskapen i kommunane då smitten skaut fart, ei oversikt som statlege styresmakter ikkje var raske nok til å skaffe seg.

– Det handlar om at ein ikkje har handla raskt nok, og at eldreomsorga ikkje hadde beredskap for ein pandemi, seier professor Mats Thorslund, som er medlem av kommisjonen, til SVT.

Til saman har 3.002 personar på eldreheimar og 1.696 eldre som hadde heimehjelp, døydd i koronapandemien i Sverige frå mars fram til 23. november.

Per 14. desember hadde til saman 7.514 menneske døydd av koronarelaterte årsaker i landet. Personar over 65 år utgjer heile 94 prosent av dei døde.

