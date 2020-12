Litauen set opp vegsperringar for å stanse julereisande

utenriks

Som fleire andre europeiske land har Litauen innført restriksjonar for reise internt i eige land for å hindre at koronaviruset spreier seg. Likevel fryktar styresmaktene at mange gir blaffen i forbodet, som gjeld til 3. januar, for å komme seg heim til jul.

Derfor blir det sett opp 250 vegsperringar rundt om i landet. Berre dei som skal på jobb, legebesøk eller i gravferder får passere.

Det er innført streng nedstenging etter ei smitteblomstring i haust. Alle butikkar som ikkje sel essensielle varer, er stengde, og befolkninga har fått beskjed om å halde seg heime.

