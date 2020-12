Nest varmaste november sidan 1880

utenriks

Den kombinerte globale gjennomsnittstemperaturen over lands- og havområde for november 2020 var 0,97 grader over gjennomsnittet for 1900-talet på 12,9 varmegrader, opplyser NOAA.

Berre november i 2015 har vore varmare, med 1,01 grader over snittet. Dei ti varmaste november-månadene har alle vore etter 2004, og dei fem varmaste har vore etter 2013.

Dette var den 44. november på rad som var over snittet for 1900-talet.

Temperaturar i delar av Antarktis var minst 3 grader over gjennomsnittet, ifølgje NOAAs data.

