Republikanaranes senatsleiar Mitch McConnell har gratulert Joe Biden med valsigeren

utenriks

Biden gjekk sigrande ut av presidentvalet 3. november, men president Donald Trump har nekta å erkjenne valnederlaget. Topp-republikanarane har heller ikkje anerkjent Biden som vinnaren av valet, før tysdag.

Fleirtalsleiar McConnell sa i ein tale til Senatet at han har vore i kontakt med Biden og gratulert han med valsigeren. Han seier òg at landet har ein nyvald president og visepresident, og at valkollegiet har talt.

– Eg vil gratulere president-elekt Joe Biden, seier McConnell, som heilt sidan valet for seks veker sidan har vore taus om Bidens siger.

– Mange av oss hadde ønskt at valet gav eit anna resultat. Men systemet vårt har prosessane som bestemmer kven som blir tekne i eid 20. januar, og no har valkollegiet talt, sa han.

Godtek omsider

Fleire andre leiande republikanarar har òg omsider akseptert Bidens siger etter møta til valkollegiet måndag, sjølv om Trump held fram med å nekte å erkjenne nederlaget.

Blant dei er senatorane John Cornyn frå Texas, Roy Blunt frå Missouri og John Thune frå Sør-Dakota.

– Det kjem eit punkt då ein må akseptere røyndommen. Når valkollegiet har teke avgjerda si, er det på tide å gå framover, sa Thune, som er nestleiaren til republikanarane i Senatet.

Frå utlandet

Også frå utlandet kjem no gratulasjonane frå leiarar som har drygd i det lengste med å godta at Biden vann valet, blant dei Russlands president Vladimir Putin og Mexicos president Andrés Manuel López Obrador.

Enkelte senatorar er likevel fast bestemte på å halde fram kampen mot valresultatet heilt til 6. januar, når valkollegiet tel stemmene sine, eller til 20. januar når Biden blir teken i eid som ny president.

– Det er no berre ein svært smal sti framover for presidenten. Men når det er sagt, tenkjer eg at vi må la den juridiske prosessen gå sin gang, seier senator Lindsey Graham, ein av Trumps næraste allierte.

Farleg veg

Historikarar og valansvarlege har åtvara om at Trumps grunnlause påstandar om valfusk kan undergrave tilliten amerikanarane har til valsystemet og demokratiet, og at dei folkevalde, som har avlagt ein eid om å forsvare grunnlova, har eit spesielt ansvar.

– Kampanjen for å omstøyte valet er ei farleg sak. Dette er ein republikansk operasjon. Utan tausheita deira, kunne presidenten ikkje gjere det han gjer, seier professor Julian Zelizer ved Princeton-universitetet.

Kampanje

Trump har prøvd å få mange tusen stemmer, særleg poststemmer og førehandsstemmer, forkasta i nærare 50 søksmål i ei rekkje delstatar, som nesten alle er avviste av domstolane, inkludert høgsterett.

Advokatane hans prøver å vise til omfattande valfusk, sjølv om justisminister Bill Barr sjølv har sagt at det ikkje har vore nokon teikn på fusk som ville ha endra resultatet.

Trump har òg ringt til dei republikanske guvernørane i fleire statar der Biden vann, visstnok for å prøve å presse dei til å utnemne andre valdelegatar som ville stemme på han. Men også dette er avvist.