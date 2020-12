Buttigieg blir Bidens transportminister – milepæl for amerikanske homofile

utenriks

Natt til onsdag stadfestar Biden at Buttigieg blir den første opne homofile som nokon gong har sete i ei amerikansk regjering.

– Denne nominasjonen er ein milepæl i ein kamp som har gått føre seg i fleire tiår for å sikre at LHBT-personar er representert i styresmaktene på alle nivå, seier Annise Parker, leiar for organisasjonen Victory Institute.

Nyhetsbyråene AP og Reuters fekk tysdag kveld stadfesta av kjelder at Buttigieg er valt til transportminister i Bidens påtroppande regjering. Også CNN og andre medium melde at Buttigieg låg best an i kampen om ministerposten.

Viktig rolle

Transportdepartementet har mellom anna ansvaret for USAs motorvegar, fly, og tog. Det er venta at departementet vil spele ei viktig rolle i arbeidet til Biden-administrasjonen med å få USA ut av den økonomiske krisa i kjølvatnet av koronapandemien.

Biden seier i ei fråsegn at Buttigieg er ein «patriot og problemløysar som står for det beste av det vi er som nasjon».

– Eg nominerer han til transportminister fordi denne posisjonen bind saman så mange av dei utfordringane og moglegheitene som ligg framfor oss, seier Biden.

– Jobbar, infrastruktur, likeverd og klima er alle ein del av transportdepartementet, som er ansvarleg for nokre av dei mest ambisiøse planane våre for å byggje ei betre framtid, sa den kommande presidenten vidare.

President Donald Trump har i fleire år lova at det vil komme ein ny stor transportpakke, men det har ikkje vorte noko av.

Snakkar norsk

Joe Biden har tidlegare samanlikna Buttigieg med den avdøde sonen sin, Beau.

– Det er det største komplimenten eg kan gi eit menneske. Og som Beau har han ei ryggrad av jern, sa Biden på eit valkampstemne saman med 38-åringen tidlegare i år.

Med Buttigieg i ministerposten, får USA òg ein norsktalende transportminister.

Buttigieg, vart kjent i USA som Ordførar Pete etter at han i åtte år frå 2012 til 2020, var ordførar i South Bend, Indiana. Han lærte seg norsk mellom anna for å lese Bjørnstjerne Bjørnson, Sigrid Undset og Knut Hamsun.

Buttigieg tok i 2014 sju månaders pause frå ordførargjerninga si for å tenestegjere som etterretningsoffiser i Afghanistan. Han har vore gift med ektemannen Chasten Buttigieg sidan 2018.

Fleire utnemningar på trappene

Tysdag vart det kjende at Biden òg har valt elbil-entusiast og tidlegare guvernør i Michigan Jennifer Granholm til USAs nye energiminister. Det opplyser kjelder til avisa Washington Post og nyheitsbyrået AP.

Valet viser at Biden vil ha eit departement som speler ei aktiv rolle i å handtere klimakrisa, ifølgje avisa.

Biden har òg valt Gina McCarthy til å leie eit ambisiøst klimaarbeid på heimebane. McCarthy, som tidlegare har leidd miljødirektoratet EPA og arbeidet med Barack Obamas plan for rein energi, er no aktuell som klimakoordinator i Det kvite hus.

