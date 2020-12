utenriks

Pengane blir haldne tilbake fordi EU vil vise at dei ønskjer at kamphandlingane blir stansa, og at det finst ei fredeleg løysing på konflikten, ifølgje notatet, som nyheitsbyrået AFP har lese.

– Å utsetje denne støtta betyr ikkje at dette er tapt for den etiopiske regjeringa, står det i notatet.

Avgjerda om å halde tilbake støtta har ikkje vorte kommentert frå EU-hald, men to diplomatar i Addis Abeba har stadfesta at notatet er ekte.

