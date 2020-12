EU-topp: Koronavaksinen blir ei julegåve til alle europearar

utenriks

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sa tidlegare onsdag at EUs 27 medlemsland har som mål å starte koronavaksinasjon på same dag.

Målet med koordineringa er å vise samhald, seier von der Leyen i ei fråsegn til EU-parlamentet onsdag.

Det er førebels ikkje stadfesta kva dag det er. Visepresident Margaritis Schinas antydar at denne datoen kan vere 26. desember.

– På to dagar vil vi gjere arbeid som vanlegvis tek to månader, seier Schinas og legg til at det gjer at EU-land kan starte å vaksinere frå rundt 26. desember.

– Vaksinen blir ei julegåve til alle innbyggjarar på kontinentet vårt, seier Schinas til den italienske avisa La Repubblica.

Fråsegnene kjem i kjølvatnet av auka press mot EU for å halde tritt med USA og Storbritannia, som allereie har godkjent ein vaksine og byrja å vaksinere befolkninga.

Tysdag førte press frå Tyskland til at godkjenningsdatoen i EU vart påskunda med åtte dagar til 21. desember.

