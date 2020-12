EU-topp seier det er framdrift i viktige brexitspørsmål

utenriks

I ei forklaring for EU-parlamentet gjentok Ursula von der Leyen at det er ein «smal sti» som leier til ein avtale.

– Eg kan ikkje seie om det blir ein avtale eller ikkje. Men eg kan seie at det finst ein sti som kan føre dit. Han er smal, men han er der, seier von der Leyen.

Ho kunne fortelje parlamentarikarane – som må godkjenne ein eventuell avtale – at det har vore framsteg på det viktige spørsmålet om konkurransereglar, inkludert reglar for statsstøtte og minstekrav for miljø og rettane til arbeidarar.

Utfordringa er no å sikre at rettvis konkurranse vil halde fram i framtida. Ifølgje von der Leyen er spørsmålet om handheving av avtalen òg langt på veg løyst. Fiske er derimot framleis ei vrien nøtt.

– Skal eg vere heilt ærleg, kjennest det av og til som om vi ikkje vil klare å løyse den saka, seier EU-toppen. Ho legg til at dei næraste dagane blir avgjerande.

Ved nyttår går Storbritannia ut av EUs indre marknad og tollunion. Onsdag gav EU-rådet tilslutning til naudløysinga kommisjonen kom med for å sørgje for at veg- og flytrafikken mellom EU og Storbritannia kan halde fram på nyåret, også utan ein brexitavtale. Dei godkjende òg ein plan som opnar for å gi gjensidig tilgjenge til fiskeriområde.

