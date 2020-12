Google hadde e-post-problem

utenriks

Google opplyser at Gmail fungerte som normalt igjen rundt klokka 1 natt til onsdag norsk tid, om lag to og ein halv time etter at brukarar byrja å rapportere om problem.

– Vi beklagar for ulempa dette medførte og takkar for tolmodet, skriv Google i ei statusoppdatering.

Måndag denne veka hadde Google store problem med tenestene sine. Problema ramma mellom anna Gmail og YouTube, og dermed mange brukarar.

Problema på tysdag var ikkje like omfattande. Downdetector.com, ei nettside som sporar avbrot og tekniske problem med nettsider, viser at vel 17.000 brukarar i California, der Google har hovudkontor, rapporterte om eit problem med Gmail.

– Ver trygg på at funksjonsstabilitet er øvste prioritet hos Google, og vi gjer kontinuerlege forbetringar for å gjere systema våre betre, skriv selskapet vidare.

Google informerte ikkje om kor mange brukarar som vart ramma eller kva som var årsaka til problema.

